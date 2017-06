Incêndios

O incêndio rural que deflagrou hoje à tarde na zona de Póvoa do Concelho, Trancoso, no distrito da Guarda, foi já dominado pelos bombeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, o fogo, que começou pelas 15:18, numa zona de mato na área da União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, no concelho de Trancoso, "foi dominado pelas 19:37".

Às 20:25, a fonte do CDOS referiu à Lusa que estavam no local 144 bombeiros e 37 viaturas.