O presidente do PS, Carlos César, enviou hoje o conteúdo de três 'tweets' escritos pelo eurodeputado Manuel dos Santos à presidente da Comissão Nacional de Jurisdição do partido, pedindo "rápidas diligências".

"Dado o melindre da situação gerada, solicito as suas mais rápidas diligências", lê-se numa carta dirigida por Carlos César à presidente da Comissão Nacional de Jurisdição, Telma Correia, à qual a Lusa teve acesso.

O presidente do PS faz este pedido "considerando o flagrante caráter atentatório da dignidade que deve estar associada à condição de membro do PS, com as responsabilidades institucionais do filiado Manuel dos Santos".