A Distrital do PS Porto retirou a "confiança politica" ao eurodeputado Manuel dos Santos por considerar "racistas e xenófobas" as declarações nas quais o político apelida a deputada socialista Luísa Salgueiro de "cigana".

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquela estrutura distrital do PS justifica a decisão explicando que "não pode tolerar que o exercício da liberdade seja confundido com o insulto gratuito e com a negação dos valores socialistas".

Em declarações à Lusa, Manuel dos Santos, que hoje, na página pessoal da rede social 'twitter' escreveu que "Luísa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspeto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas", comentando o voto favorável pela candidatura de Lisboa a sede da Agência Europeia do Medicamento na Assembleia da República, garantiu que o conflito com a também candidata do PS à Câmara de Matosinhos é "apenas e só" político.