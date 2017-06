Actualidade

As Finanças disseram hoje que a decisão da Fitch de melhorar a perspetiva do 'rating' de Portugal vem no seguimento de indicadores favoráveis da economia e contas públicas e acredita que Portugal sairá de 'lixo' mais rapidamente do que esperado.

"Esta alteração abre caminho a uma atualização do 'rating' da República para o grau de investimento de qualidade. Tendo por base os desenvolvimentos orçamentais e a dinâmica de crescimento económico recentes, essa atualização deverá ocorrer mais rápido do que o anteriormente esperado pela maioria dos agentes de mercado", lê-se no comunicado das Finanças, divulgado logo após ter sido conhecida a decisão da Fitch.

Esta agência de notação financeira melhorou hoje a perspetiva do 'rating' da República Portuguesa de "estável" para "positiva", abrindo caminho a uma alteração do 'rating' que, para já, continua em 'BB+', dentro do grau de 'não investimento' (vulgarmente chamado de 'lixo').