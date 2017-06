Actualidade

A ministra das Relações Exteriores da Venezuela, Delcy Rodríguez, expressou a sua solidariedade com Cuba, após as declarações do Presidente dos EUA, Donald Trump, suspendendo os acordos com Havana, estabelecidos pelo seu antecessor, Barack Obama.

"A Venezuela manifesta a sua firme e indeclinável solidariedade com a irmã República de Cuba, perante as agressões de Donald Trump", escreveu a ministra na sua conta do Twitter.

Segundo Delcy Rodríguez o "extremismo norte-americano pretender infestar o planeta de miséria, violência e morte, para satisfazer o capital e a sua barbárie".