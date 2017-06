Autárquicas

O presidente da comissão política concelhia de Matosinhos do PSD, José António Barbosa, informou ter-se demitido hoje dos cargos que ocupa no partido por discordar da estratégia da distrital para as autárquicas, dando conta de outras demissões na estrutura partidária.

Além da liderança da concelhia, o social-democrata renunciou ao cargo de líder de bancada do PSD na Assembleia Municipal.

Na concelhia, também o vice-presidente e coordenador autárquico, Joaquim Pinto Lobão, o secretário-geral, Duarte Nuno Laranjeira, o presidente da Mesa da Assembleia, Carlos Sousa Fernandes, cinco vogais e outros cinco membros abandonaram hoje os cargos.