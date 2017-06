Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que a melhoria da perspetiva do 'rating' de Portugal pela agência Fitch é "mais um reconhecimento do enorme esforço" feito na economia e nas contas públicas.

"É um sinal, mais um, do reconhecimento do enorme esforço que tem sido materializado nos resultados económicos que têm sido conhecidos e no rigor das finanças públicas que Portugal tem vindo a desenvolver", disse o governante à Lusa, em Lisboa, à chegada do Conselho dos Ministros das Finanças da União Europeia, que hoje se realizou no Luxemburgo.

Centeno disse que o Governo continuará a trabalhar nas metas já traçadas de crescimento da economia e consolidação orçamental, acreditando que esse caminho "significará no futuro que haverá mais revisões de perspetivas das restantes agências e mesmo uma alteração do 'rating' da República".