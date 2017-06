Incêndios

O incêndio florestal que deflagrou hoje ao início da tarde na freguesia de Vila Verde, no concelho de Alijó, foi dominado cerca as 23:00, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Sanfins do Douro.

Segundo a mesma fonte, que falava perto das 23:40, no local permanecem 125 operacionais e 28 viaturas.

Além disso, foi normalizada a circulação nos acessos à Estrada Nacional 15 que tinham sido cortados devido ao fogo, no distrito de Vila Real.