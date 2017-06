Actualidade

Um navio de guerra norte-americano colidiu na sexta-feira com um navio mercante filipino ao largo da costa do Japão, provocando um ferido e sete desaparecidos, adiantaram as Forças Armadas norte-americanas, citadas pela agência Associated Press (AP).

Numa breve declaração escrita, a base naval norte-americana no Pacífico, Pacific Fleet, situada no Hawai, disse que a Marinha solicitou assistência à guarda-costeira japonesa e revelou que o incidente está sob investigação, tendo sido aberto um inquérito.

A cadeia de televisão japonesa NHK avançou que sete membros da tripulação do navio de guerra americano estão desaparecidos, não havendo, para já, registo de vítimas mortais.