Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu na sexta-feira que a saída de saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) se deve à determinação dos que lutaram por políticas diferentes das que foram seguidas pelo anterior Governo.

"Aqueles que disseram sempre que os cortes tinham de ser permanentes, nos salários e nas pensões, aqueles que sempre disseram que subir o salário mínimo nacional era uma irresponsabilidade que criaria desemprego, aqueles que sempre utilizaram a palavra reforma como sinónimo de corte, seja dentro de portas, seja na União Europeia, vêm agora dizer que há até bons resultados por causa do rumo do anterior Governo e que esse rumo deve ser seguido", disse Catarina Martins, em Sesimbra.

A bloquista falava perante cerca de meia centena de apoiantes na apresentação do cabeça-de-lista do BE às eleições autárquicas para a Câmara de Sesimbra, Adelino Fortunato.