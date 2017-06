Autárquicas

O cabeça-de-lista do BE às eleições autárquicas para a Câmara de Sesimbra, Adelino Fortunato, defendeu sexta-feira uma "viragem" nas políticas do concelho e referiu a educação, saúde, ambiente e melhoria dos transportes como prioridades da candidatura bloquista.

"Sesimbra merece uma viragem e essa viragem somos nós, para termos uma política que preserve, de facto, a cultura e a identidade do povo sesimbrense, para revitalizar a vila de Sesimbra, entretanto despovoada pela políticas urbanísticas erradas das maiorias políticas que nos têm governado", disse o candidato do Bloco de Esquerda.

Adelino Fortunato, economista e professor universitário, de 65 anos, que repete a candidatura de há quatro anos como cabeça-de-lista do BE, defendeu, entre outras medidas, a necessidade de se combaterem as desigualdades, de se privilegiarem as atividades tradicionais da pesca e da agricultura, designadamente da agricultura biológica, a melhoria das escolas e uma melhoria dos transportes entre as três freguesias de Sesimbra.