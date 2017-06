Actualidade

O Governo cubano rejeitou aquilo a que chamou de "retórica hostil" do Presidente Donald Trump, que anunciou as suas políticas para Havana, mas afirmou que vai manter um "diálogo respeitoso" com os Estados Unidos em assuntos de interesse mútuo.

Num comunicado divulgado nos 'media' estatais na sexta-feira à noite, a administração do Presidente Raul Castro afirmou que o discurso de Trump estava "carregado com retórica hostil que faz lembrar os tempos de confronto aberto".

O longo comunicado adota, no entanto, um tom conciliatório, dizendo que Cuba quer continuar negociações com os Estados Unidos em diversos temas.