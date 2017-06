Actualidade

A marinha norte-americana informou que dois dos seus tripulantes, incluindo o capitão, foram transportados, por via área, de um contratorpedeiro que colidiu com um navio mercante filipino na costa do Japão, um acidente que causou também sete desaparecidos.

A marinha dos Estados Unidos afirmou, em comunicado, que o comandante Bryce Benson foi levado para o Hospital Naval norte-americano em Yokosuka, em condição considerada estável.

Não foram ainda disponibilizadas informações sobre o segundo ferido.