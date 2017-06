Actualidade

O ministro da Saúde arrisca-se a ser o coveiro do Serviço Nacional de Saúde e a deixar como marca apenas "música celestial", considera o Sindicato Independente dos Médicos, que pede a Adalberto Campos Fernandes que "desça à terra".

Em entrevista à agência Lusa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, avisa o Ministério da Saúde que "os médicos já esperaram tempo demais" para ver concretizadas algumas medidas, temendo que o conflito com o Governo regresse mais cedo do que se previa.

A três dias de nova reunião negocial com o Ministério, o SIM refere que os sindicatos ainda não receberam qualquer contraproposta em relação às pretensões sindicais, que levaram a uma greve nacional a 10 e 11 de maio.