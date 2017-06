Actualidade

A Comissão Nacional do PS reúne-se hoje, em Lisboa, e vai votar uma proposta estatutária do socialista Daniel Adrião, rejeitada pela direção, que estabelece primárias para a escolha do secretário-geral e dos candidatos a deputados e autarcas.

A análise da situação política é o primeiro ponto da ordem de trabalhos desta reunião, que acontece um dia depois do encerramento formal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) aplicado a Portugal pela União Europeia desde 2009, e tem início previsto para as 14:30, num hotel de Lisboa.

Na véspera desta reunião, registou-se também uma polémica interna, envolvendo o eurodeputado socialista Manuel dos Santos, que chamou "cigana" à sua colega de partido e deputada Luísa Salgueiro, o que levou o secretário-geral do PS, António Costa, a defender a sua expulsão do partido por "preconceitos racistas".