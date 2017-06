Actualidade

As autoridades chinesas publicaram uma lista atualizada de restrições ao investimento estrangeiro nas suas zonas de livre comércio, em que anunciam até 27 reduções para fomentar a entrada de capital estrangeiro, informou hoje a agência estatal Xinhua.

A retirada de anteriores entraves, divulgada na sexta-feira, vai afetar especialmente o setor financeiro, manufatureiro e mineiro.

No âmbito financeiro, as entidades bancárias poderão subscrever títulos do Governo e não terão de cumprir um período de operações determinado no país para poderem lançar serviços na moeda local.