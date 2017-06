Confederações

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o habitual treino de adaptação ao relvado do Arena Kazan, palco do encontro de domingo com o México, da primeira jornada do Grupo A da Taça das Confederações.

A sessão está agendada para as 17:15 (15:15 horas de Lisboa) e os primeiros 15 minutos vão ser abertos à comunicação social. Antes, às 16:30 (14:30), o selecionador Fernando Santos e um jogador, ainda a designar, vão fazer a antevisão do jogo em conferência de imprensa, igualmente na Arena Kazan.

No treino de sexta-feira dos atuais campeões europeu, Santos contou com todos os 23 jogadores convocados.