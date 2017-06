Actualidade

O músico sírio Omar Souleyman atua, hoje, no palco Zé da Micha do fórum internacional "Gaia todo um Mundo", onde apresenta seu novo álbum que define como um presente para o povo sírio.

O seu novo trabalho, "To Syria, With Love", é uma viagem aos sons eletrónicos árabes, numa mistura entre música 'techno' e a famosa 'dabke', classificado pelo próprio como "um presente" do seu coração para os sírios, embora não haja sentimentos de "nostalgia ou desamparo".

"Sim, há muita dor e reflexão sobre aquilo que se está a passar [no país], mas há também muitos temas bonitos nas letras e músicas do álbum", disse o músico à agência Lusa, acrescentando ainda que os sírios são "um povo que tenta manter-se positivo em todas as situações".