Actualidade

A 18.ª Marcha do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgéneros) vai percorrer hoje as ruas de Lisboa, contando com a inauguração de uma escultura que será um memorial às vítimas de homofobia e transfobia, anunciou a Câmara Municipal.

O memorial vai ser inaugurado ao início da tarde no Jardim do Príncipe Real, informou o município, apontando que a cerimónia irá contar com a presença do vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, João Afonso, e da presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira.

Segundo informação da autarquia, a inauguração terá lugar "diante de todas as entidades que organizam este desfile".