Actualidade

A decisão de suspender voos no Aeroporto do Porto na noite de São João foi tomada devido ao "aumento exponencial" de largada de balões, havendo "mais aeronaves sujeitas ao perigo" do eventual impacto.

Na reunião que decorreu na passada segunda-feira, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) defendeu que "a eventualidade do impacto de um balão, quer a sua absorção pelos motores de uma aeronave, poderá ser de elevado risco para a segurança das mesmas" e, por isso, "importa enfrentar a realidade associada à tradição da largada dos balões, analisar a possibilidade de controlar esta atividade e, caso tal não seja possível, adotar medidas que garantam a segurança das aeronaves".

Um dos representantes da ANAC presentes "partilhou a sua experiência enquanto Comandante de A320 na Air Macau em que sofreu uma falha parcial de motor causada pela absorção de uma lanterna chinesa, idêntica às que habitualmente são largadas nas festividades de S. João".