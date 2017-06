Actualidade

O SummerStage de Nova Iorque apresenta, no próximo sábado, 24 de junho, no Central Park, em colaboração com o Arte Institute, uma noite portuguesa com os The Gift, Dead Combo, com o guitarrista Marc Ribot, e Sofia Ribeiro.

"É a primeira vez que no SummerStage há um dia dedicado a Portugal e à sua música. O Arte Institute tentou que fosse em junho para ser no mês em que se celebra o Dia de Portugal", explicou à Lusa a diretora do Arte Institute, Ana Ventura Miranda.

A organização do SummerStage, um evento que acontece desde 1986 e oferece cerca de 100 espetáculos todos os verões, de graça, descreve a noite como "uma exploração dos sons portugueses, desde fado ao universo contemporâneo do rock indie, pop e jazz."