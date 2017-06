Actualidade

Os portugueses DJ Ride e Stereossauro editam, no dia 20, o primeiro álbum enquanto dupla Beatbombers e que é o "cartão-de-visita" que faltava fazer, com mais de uma dezena de convidados, disseram à agência Lusa.

"Nós nunca tínhamos feito singles nem nada juntos como Beatbombers, por isso acaba por ser obrigatório ter um cartão-de-visita, um álbum que as pessoas possam ouvir, com canções, letras, 'beats' instrumentais e convidados. E era aquilo que nos faltava. Já fizemos tanta coisa, desde os campeonatos, os vinis, as atuações de norte a sul e no estrangeiro, então faltava aquela cerejinha no topo", explicou DJ Ride.

Stereossauro (Tiago Norte) e DJ Ride (Oliveiros Tomás Oliveira) são dois DJ e produtores do hip hop e da música eletrónica em Portugal, que trabalham juntos há cerca de dez anos.