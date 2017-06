Actualidade

A obra do escritor açoriano José Sebag, natural da ilha do Faial, até agora considerada "pouco ou mal conhecida", vai ser recuperada para publicação, anunciou a hoje Carlos Alberto Machado, um dos responsáveis pela editora Companhia das Ilhas.

Como explicou à Lusa, o objetivo desta iniciativa, que conta com o apoio da Direção Regional da Cultura, é "recolher, tratar e preparar para publicação" uma das obras "mais intensas e originais da moderna poesia açoriana" da autoria do escritor José Sebag, nome do surrealismo português, nascido na Horta, em 1936, e que morreu em Lisboa, em 1989, que define como um "poeta raro", com uma obra muito "pouco conhecida".

"Além do espólio inédito, pretende-se pesquisar outro material, nomeadamente em arquivos privados, bibliotecas e hemerotecas, e tratar criticamente o publicado, de forma a que a obra deste grande e original autor - a que não tem sido dada a devida importância - [esteja], em breve, toda publicada", afirma Carlos Alberto Oliveira.