O PS anunciou hoje resultados líquidos positivos de 255.460,14 euros relativos ao conjunto das estruturas do partido em 2016, após um ciclo de contas negativas de 2013 a 2015, e um aumento de 1785 militantes inscritos.

Estes dados constam de uma nota enviada à comunicação social sobre o Relatório e Contas de 2016 que vai ser hoje apresentado na reunião da Comissão Nacional do PS, com início previsto para as 14:30, num hotel de Lisboa.

"Em 2016, o PS atingiu resultados líquidos positivos (+255.460,14 euros), o que põe termo a um ciclo de pesados resultados negativos registados entre 2013 e 2015 (mais de 7 milhões de euros) e permite perspetivar uma melhoria gradual das contas do PS e da sua situação financeira global", lê-se no documento.