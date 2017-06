Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos teme que Portugal esteja já a perder a oportunidade de receber a Agência Europeia do Medicamento, devido ao debate público sobre a sua localização e à inabilidade do Governo.

"Este debate público que está a acontecer é mau para Portugal. Acho que Portugal com isto já está a perder pontos e devido à inabilidade que o Governo teve nesta matéria acho que, infelizmente para todos, vamos perder a Agência Europeia do Medicamento, quando o interessante seria ficar em Portugal, o sítio era irrelevante", afirmou o bastonário Miguel Guimarães em declarações hoje aos jornalistas em Lisboa, no final de uma reunião com a Associação de Medicina Geral e Familiar.

O representante máximo dos médicos lembrou que a Ordem não emitiu uma posição oficial sobre a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa), até porque diferentes estruturas regionais deram opiniões díspares sobre o assunto.