O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou-se hoje com a "boa notícia" da Fitch, mas advertiu contra "deslumbramentos", lembrando que é preciso esperar pela confirmação definitiva da agência de 'rating' e continuar a trabalhar.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas à margem da cerimónia comemorativa do Dia da Marinha do Tejo, fez uma comparação entre a situação financeira e económica de Portugal e o Tejo: "manter a tradição mas a pensar no futuro".

"Tivemos ontem com a Fitch a primeira boa notícia de uma agência de rating ao fim de cinco anos e meio, mas é preciso não haver deslumbramentos, as pessoas manterem os pés assente na terra, o trabalho continuar, primeiro porque é preciso confirmar a decisão definitiva da Fitch no fim do ano, depois porque há outras agências de rating a pronunciar-se, depois porque Portugal exige crescimento, emprego, mas redução da dívida e controle do défice, e este equilíbrio vai ter que continuar", disse.