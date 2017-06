Actualidade

O selecionador português. Fernando Santos, saiu hoje em defesa de Cristiano Ronaldo, afirmando que põe as "mãos no fogo pelo caráter e idoneidade" do futebolista do Real Madrid, que foi acusado de fraude fiscal em Espanha.

"Conheço-o desde os 18 anos. Fui o último treinador dele em Portugal. Ponho as mãos no fogo, e raramente o faço, pelo caráter e idoneidade do senhor Cristiano enquanto homem e enquanto atleta. Fica aqui o meu registo", afirmou Fernando Santos.

O técnico de 62 anos falava aos jornalistas na Arena Kazan, na Rússia, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de domingo com o México, que marca a estreia absoluta de Portugal na Taça das Confederações.