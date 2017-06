Actualidade

O ministro da Cultura elogiou hoje a parceria entre várias instituições para valorizar o acervo do Museu Regional de Beja, que permitiu identificar o busto que "vivia" anónimo no museu, como sendo do 1.º Imperador Romano Júlio César.

Segundo Luís Castro Mendes, a parceria é "uma aliança virtuosa e ativa" entre o Ministério da Cultura, através da Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que gere o museu, o Laboratório Hercules da Universidade de Évora e o Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra, com o apoio mecenático da Fundação Millennium BCP.

O ministro falava na cerimónia que decorreu hoje no Museu Regional de Beja, para apresentação dos resultados da primeira fase do projeto de valorização do seu acervo.