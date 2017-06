Confederações

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o treino de adaptação ao relvado do Arena Kazan, palco do encontro de domingo com o México, da Taça das Confederações, com Fernando Santos a contar com todos os jogadores.

Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, o selecionador português trabalhou com os 23 convocados e, caso não haja alguma baixa de última hora, terá todos disponíveis para o duelo com os mexicanos.

Nesse período, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, quase sempre com a presença da bola.