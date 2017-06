Actualidade

O edifício do Convento de N. Sra. da Conceição, onde está instalado o Museu Regional de Beja, vai ser requalificado, num investimento previsto de cerca de um milhão de euros, anunciou hoje o presidente da entidade gestora.

"O museu vai ser objeto de obras de requalificação, que irão ser postas a concurso durante o mês de julho", disse o presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), João Rocha.

O também presidente da Câmara de Beja falava na cerimónia que decorreu hoje no museu para apresentação dos resultados da primeira fase do projeto de valorização do seu acervo, e que contou com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.