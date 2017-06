Autárquicas

O secretário-geral do PS considerou hoje que os socialistas partem para as autárquicas com boas perspetivas, num quadro nacional que "não é desfavorável", mas aconselhou os candidatos do partido a "não embandeirar em arco" com as sondagens.

Perante a Comissão Nacional do PS, que está reunida num hotel de Lisboa, António Costa declarou: "Temos boas razões para partir para estas eleições autárquicas com confiança. O PS é hoje claramente o maior partido autárquico, quer em câmaras, quer em freguesias".

Defendendo que o mandato dos autarcas do PS "foi marcado pela qualidade e pela exigência", acrescentou: "Os nossos autarcas que se podem recandidatar têm boas condições para obterem renovações das suas maiorias, e mesmo alargamento das votações que tiveram há quatro anos".