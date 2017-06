Actualidade

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro elegeu hoje como "nova prioridade" a criação de políticas públicas para uma habitação acessível, que permita conjugar a residência nos centros das cidades, e o seu rejuvenescimento, com o turismo.

Na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, num hotel de Lisboa, António Costa defendeu também que Portugal tem de começar a preparar-se já para o próximo ciclo de fundos comunitários, que sucederá ao Portugal 2020, e considerou que se deve "procurar consensualizar" no parlamento "a visão" para esse quadro de apoio.

No seu discurso, o secretário-geral do PS falou nas remunerações no setor público, a propósito da melhoria dos serviços de educação e saúde, sustentando que "não basta investir nos profissionais", é preciso também "fazer os investimentos que estão previstos" neste setores, mas considerou que "é prioritário para a modernização do Estado desbloquear carreiras".