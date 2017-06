Actualidade

Sete militares norte-americanos foram hoje feridos por um soldado afegão numa base do norte do Afeganistão, indicou o comando da operação da NATO no país, Resolute Support (RS), num novo balanço do incidente.

O RS, que conta com mais de 13.000 homens, 8.400 dos quais norte-americanos, disse que o ataque ocorreu às 14:00 locais (09:30 em Lisboa) na base de Shahin, uma das mais importantes do país.

"Um soldado afegão foi morto e um outro ferido", indica o comando através da sua conta na rede social de mensagens curtas Twitter.