Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda sublinhou hoje, em Santarém, a importância "estratégica" da produção agrícola nacional e, em particular, dos cereais, para a segurança e soberania alimentar do país.

Catarina Martins, que hoje visitou, sob uns "tórridos" 43 graus, a 54.ª Feira Nacional da Agricultura, que decorre em Santarém até domingo, frisou a importância do tema escolhido pelo Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) para esta edição, "cereais de Portugal".

"É um tema extraordinariamente importante do ponto de vista estratégico para o país, sobre a própria segurança e soberania alimentar", afirmou, desejando que o país possa, "nos próximos tempos, dar passos consistentes para aumentar a produção nacional", de forma a que esta chegue aos consumidores com circuitos curtos.