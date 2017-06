Actualidade

O presidente do PSD Pedro Passos Coelho recusou hoje que seja a primeira vez em muitos anos que a dívida portuguesa tem uma perspetiva positiva, contrariando uma afirmação nesse sentido do primeiro-ministro António Costa.

"Fizeram uma festa extraordinária. E chegaram a dizer que em muitos anos foi a primeira vez que ficámos à bica de poder sair do lixo. Mas não é verdade, também é uma história mal contada", disse Passos Coelho.

Hoje, na Comissão Nacional do PS, órgão máximo partidário entre congressos, que está reunido num hotel de Lisboa, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro António Costa provocou um aplauso quando se referiu ao encerramento formal do Procedimento por Défice Excessivo a Portugal (PDE) por parte da União Europeia e ao facto de a agência de notação financeira Fitch, "pela primeira vez em muitos anos, ter dado uma visão positiva" sobre a dívida portuguesa.