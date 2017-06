Incêndios

Alguns populares foram obrigados hoje a abandonar as suas casas em zonas mais remotas de Pedrógão Grande na sequência de um incêndio que lavra naquele concelho do distrito de Leiria desde as 14:00, disse fonte da Proteção Civil.

Este incêndio, de acordo com a página da Proteção Civil, está às 20:30 a obrigar à intervenção de 180 bombeiros, dois meios aéreos e 52 viaturas.

O fogo começou nos Escalos Fundeiros, no norte do distrito, e já obrigou ao corte do Itinerário Complementar 8, bastante a sul daquela ignição.