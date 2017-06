Actualidade

A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para o Europeu da modalidade, que se disputa na Croácia em 2018, ao perder na Eslovénia por 28-18.

No sexto e último jogo do Grupo 5 de qualificação, disputado na Arena Bonifika, a formação lusa tinha a vitória como único resultado viável para o apuramento, mas já perdia por 12-9 ao intervalo, antes do marcador se avolumar para os locais.

Desta forma, a Eslovénia soma agora sete pontos, mais dois do que Portugal, e assegura a outra vaga no Euro destinada à 'poule', depois da campeã em título Alemanha ter o primeiro lugar garantido, com a Suíça no último lugar.