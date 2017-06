Incêndios

Um bombeiro está desaparecido e outros quatro ficaram feridos no combate a um incêndio que lavra no concelho de Pedrógão Grande desde as 14:00, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Uma fonte dos bombeiros explicou que há igualmente vários civis feridos e que este incêndio já passou para o concelho de Figueiró dos Vinhos, também no distrito de Leiria, tendo adiantado ainda que vários carros de bombeiros foram destruídos pelo fogo, sem precisar quantos.

Alguns populares foram obrigados hoje a abandonar as suas casas em zonas mais remotas de Pedrógão Grande na sequência de um incêndio que lavra naquele concelho.