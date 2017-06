Actualidade

O candidato do PS à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, congratulou-se hoje pelo facto da "proposta apresentada" por si e pelo PS na autarquia ter permitido agregar o Porto como candidato a receber a Agência Europeia do Medicamento.

"Esta decisão prova como eu e o PS-Porto sempre acreditámos que valia a pena ouvir os nossos argumentos e que eles fariam com que o Governo recusasse e considerasse a candidatura do Porto", disse numa conferência de imprensa na sede distrital socialista, no Porto.

O processo de candidatura de Portugal a acolher a Agência Europeia do Medicamento vai ser reaberto de forma a incluir também a cidade do Porto, disse hoje fonte oficial do Ministério da Saúde.