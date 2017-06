Incêndios

O concelho de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, está com aldeias "em muito perigo, completamente cercadas" e há falta de bombeiros no combate às chamas, disse à agência Lusa o presidente do município.

"Estamos a tentar evacuar aldeias completamente cercadas e em muito perigo", sublinhou o presidente da Câmara Municipal, Valdemar Alves, referindo que as zonas mais afetadas são as de Mosteiro, Vila Facaia, Coelhal, Escalos Cimeiros, Regadas e Graça.

Segundo Valdemar Alves, o número de bombeiros a combater as chamas é "insuficiente" face aos incêndios que também destroem distritos vizinhos.