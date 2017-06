Actualidade

Um pescador iraniano foi morto hoje por guardas costeiros sauditas, que acusaram a sua embarcação de ter entrado nas águas da Arábia Saudita, anunciou um responsável do Ministério do Interior do Irão num comunicado.

"Dois barcos de pesca que estavam a pescar no Golfo Pérsico foram desviados da sua rota pela ondulação: os guarda costeiros sauditas afirmaram que eles tinham entrado nas águas sauditas e mataram um dos pescadores", indica o comunicado de Majid Aghababaie, diretor das fronteiras no Ministério do Interior, divulgado pelos media.

"Mesmo que os barcos tivessem entrado nas águas sauditas, os guardas costeiros não estavam autorizados a disparar. Estamos a verificar se as embarcações tinham efetivamente entrado nas águas sauditas", adianta.