Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse à Lusa ter sido hoje informado pelo ministro da Saúde da intenção do Governo de convidar o Porto a candidatar-se a ser sede da Agência Europeia do Medicamento.

"Recebi hoje um telefonema do ministro da Saúde que deu conta da intenção do Governo de rever a deliberação tomada em 27 de abril e que deu origem à minha carta de 02 de maio e que se manifestava contra o facto da comissão incluir apenas a candidatura de Lisboa", afirmou o autarca.

Rui Moreira acrescentou: "O ministro deu-me as explicações que entendeu mas disse-me que o Governo tinha a intenção de convidar a cidade do Porto a integrar essa comissão, no sentido de que Portugal conseguisse dentro dos prazos apresentar a melhor candidatura".