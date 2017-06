Actualidade

O presidente da Câmara de Braga acusou hoje o Governo de ter adotado uma "medida eleitoralista" ao reabrir o processo de candidatura à Agência Europeia do Medicamento de forma a incluir "apenas ao Porto", para além de Lisboa.

Em declarações à Lusa, Ricardo Rio considerou que o "alargamento" apenas ao Porto "parece uma reação clara" às iniciativas do vereador socialista da autarquia portuense, Manuel Pizarro, que é também candidato à presidência da Câmara do Porto nas eleições de outubro.

O processo de candidatura de Portugal a acolher a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) vai ser reaberto de forma a incluir também a cidade do Porto, disse hoje fonte oficial do Ministério da Saúde.