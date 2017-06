Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje, em Portalegre, a "melhor solução possível" para acolher em Portugal a Agência Europeia do Medicamento, cujo processo vai ser reaberto para incluir a cidade do Porto, além de Lisboa.

"Podemos todos trabalhar para ver qual é a candidatura que é a melhor solução possível. Tinha-se pensado que era uma. Chegou a ter, aliás, a aprovação unânime da Assembleia da República. Acho que compete ao Governo, havendo uma manifestação clara de interesse na cidade do Porto, que também seja considerada", disse António Costa.

O chefe do Governo, que está em Portalegre como secretário-geral do PS, falava aos jornalistas à margem da apresentação dos candidatos do partido às eleições autárquicas para o distrito de Portalegre, no núcleo empresarial da região, com mais de 600 pessoas.