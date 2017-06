Actualidade

O provedor da Misericórdia do Porto, António Tavares, congratulou-se hoje com a decisão do Governo de reabrir o processo de candidatura à Agência Europeia do Medicamento para incluir o Porto, além de Lisboa.

"De acordo com uma nota do Ministério da Saúde, o Governo decidiu reabrir o processo de candidatura, referindo que só o Porto, a par de Lisboa, 'parece reunir condições para uma candidatura muito exigente e competitiva em termos europeus'", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.

O provedor da Misericórdia do Porto já havia manifestado o seu apoio ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, quando este mostrou disponibilidade para receber a Agência Europeia do Medicamento no Porto.