Actualidade

A seleção portuguesa de voleibol venceu hoje por 3-1 o Egito, no Cairo, para o Grupo H2 da Liga Mundial de voleibol e, a uma jornada do fim da fase intercontinental, garantiu a permanência no Grupo 2 para 2018.

Portugal triunfou pelos parciais de 22-25, 25-17, 25-15 e 25-21 e discute domingo com a vice-campeã europeia em título Eslovénia, líder do Grupo 2 e já com lugar assegurado na 'final a quatro', o primeiro lugar do Grupo H2, concentrado no Cairo.

Na primeira jornada do Grupo H2, disputada na sexta-feira, Portugal venceu a Finlândia por 3-1, com os parciais de 20-25, 25-22, 25-19 e 25-22.