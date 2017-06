Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, considerou hoje que os militantes do partido não devem "descansar à sombra" dos resultados positivos que tem surgido nas sondagens, alertando que as eleições só se conquistam nas urnas.

"Como não nos podemos sentir conformados com os resultados da economia e temos que continuar a trabalhar, também não podemos agora descansar à sombra das boas sondagens que o PS tem tido", disse.

António Costa, que falava em Portalegre no decorrer de um jantar de apresentação dos candidatos do partido aos órgãos autárquicos daquele concelho nas eleições de 01 de outubro, recordou ainda que "ninguém ganha eleições em sondagens" e que é preciso "lutar" para disputar a vitória.