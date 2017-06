Incêndios

Onze incêndios estavam em curso em Portugal continental às 23:00 de hoje, com a "situação mais preocupante" em Pedrógão Grande, concelho de Leiria, disse à agência Lusa a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, o outro incêndio que está a envolver mais meios ocorre no concelho de Góis, no distrito de Coimbra, com 341 bombeiros e 98 viaturas.

"Houve um reforço do efetivo, mas não há habitações em risco", segundo a mesma fonte da Proteção Civil.