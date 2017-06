Actualidade

Carlos Pinho foi hoje reeleito presidente do Arouca por mais três anos pelos sócios do clube, com uma participação de 23 por cento dos eleitores e uma votação de 100 por cento de votos na lista A.

Empresário do ramo da construção civil, Carlos Pinho é presidente do Arouca desde 2006/07 e foi sob a sua presidência que a equipa de futebol subiu dos distritais até à I Liga, onde se manteve desde 2013/14 até à época transata, em que desceu ao segundo escalão.

Na sequência da descida de divisão, correram rumores de que Carlos Pinho não estaria na disposição de continuar à frente dos destinos do clube, havendo o risco deste cair num vazio de poder, mas esse cenário não se veio a confirmar.