Actualidade

O mau tempo que se fez sentir hoje no Alentejo provocou 13 incêndios florestais no distrito de Portalegre e 11 quedas de árvore no distrito de Évora, disseram à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, durante a tarde registaram-se 13 incêndios, provocados pelas "trovoadas secas", estando todos eles (pelas 23:00) em fase de rescaldo.

Os incêndios eclodiram nos concelhos de Nisa, Gavião e Ponte de Sor, tendo mobilizado 365 operacionais, auxiliados por 115 viaturas.